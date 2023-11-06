"Один із найважливіших наших козирів перед матчем проти Італії – те, що італійці 17 листопада гратимуть проти Північної Македонії, тоді як у нас зʼявлялося вільне вікно. Ми могли цілеспрямовано готуватися до "Скуадри Адзурри" і сподіватися, що вона витратить багато сил за три дні до нашої очної зустрічі.

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Так от. Звичайно, італійці також розуміють наш козир і почали створювати тиск на УЄФА. А УЄФА що? Прогнулася на бік Італії та примушує нашу асоціацію зіграти контрольний матч перед матчем з Італією. Сергій Ребров – проти, він цього не хотів, не планував, але УЄФА нас тупо "нагинала". Вони навіть суперника самі знайшли – збірну Лаосу! І схиляли до того, що потрібно зіграти саме 17 листопада, в один день з Італією.

Чесно, я в ах*ї від цього. Збірну примушують грати матч, який вона не хоче грати, який їй не потрібен. Примушують на найвищому рівні. А з боку нашого найвищого рівня – мовчок, фейсбук закрили. У підсумку нашому тренерському штабу вдалося "розпетляти" цю історію, збірна таки зіграє контрольний поєдинок, але 16 листопада у Гданську. Там команда Сергія Реброва проведе закритий матч проти місцевої Лехії. Домовилися провести по 10 замін, тобто глобально вийде тренувальне заняття. Хоча немає жодних сумнівів, що італійці отримають відео цього поєдинку. Реброву треба добряче подумати, чи варто у цій грі випробовувати якісь тактичні моменти, які хотілося б приховати від суперника.

Отака фігня, малята, отаке ставлення до нас, отака справедливість у футболі. Цинізм зашкалює, цензурних слів немає", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

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