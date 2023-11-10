В список главного тренера Лучано Спаллетти попали 29 игроков, среди которых 4 вратаря.

Сборная Украины объявила заявку на решающую битву с Италией за путевку на Евро-2024 – есть 2 дебютанта

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм);

Защитники: Франческо Ачерби (Интер), Алессандро Бастони (Интер), Алессандро Буонджорно (Торино), Маттео Дармиан (Интер), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Димарко (Интер), Федерико Гатти (Ювентус), Рафаэль Толой (Аталанта), Давиде Калабрия (Милан), Андреа Камбьясо (дебютант, Ювентус);

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Брайан Кристанте (Рома), Давиде Фраттези (Интер), Мануэль Локателли (Ювентус), Андреа Кольпани (дебютант, Монца), Жоржиньо (Арсенал);

Нападающие: Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Кьеза (Ювентус), Мойзе Кин (Ювентус), Джакомо Распадори (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Николо Дзаньоло (Астон Вилла), Стефан Эль-Шаарави (Рома), Маттео Политано (Наполи).

Перед финальным этапом отбора Евро-2024 ситуация следующая: у Украины есть 3 очка преимущества над Италией, но у "Скуадры" 17 ноября еще домашняя встреча с Северной Македонией. 20 ноября команды Реброва и Спаллетти сойдутся в Леверкузене. В случае равенства очков будут учитыватся очные матчи (первый Италия выиграла 2:1).

УЕФА нашел сборной Украины абсурдного соперника – подробности скандала в отборе Евро-2024 с подачи Италии