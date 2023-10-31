Певна категорія вболівальників вже може придбати перепустки на поєдинок "синьо-жовтих".

У вівторок, 31 жовтня, стартував продаж квитків на кваліфікаційний матч чемпіонату Європи 2024 року між збірними України та Італії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Поєдинок відбудеться у німецькому Леверкузені на БайАрені 20 листопада (початок о 20:45 за місцевим часом). Перепустки можна буде придбати у декілька етапів.

Перший етап: 31 жовтня на сайті MTicket розпочався продаж квитків лише для українських уболівальників виключно за криптовалюту.

Другий етап: 2 листопада о 9:00 буде додано інші способи оплати, а продаж квитків на гру виключно для українських уболівальників триватиме до 7 листопада включно.

Третій етап: з 8 листопада й до дня матчу квитки будуть у продажу для всіх уболівальників (включно з українцями) на платформі BayArena.

Також можна буде придбати квитки у VIP-зону. Вартість квитка у VIP-зону складатиме 290 євро + податки. Квитки у VIP-зону надаватимуть доступ до ресторану з їжею та напоями.

Важливо! Усі вболівальники повинні пройти через системну верифікацію вболівальника при реєстрації та купівлі квитків. Верифікація відбувається шляхом перевірки IP-адреси, номеру мобільного телефона та банківської карти. Пріоритет під час продажу квитків надається українським уболівальникам з українською IP-адресою, українським номером телефона та банківською картою, яка зареєстрована за українською адресою.

Для придбання тікета необхідно: обрати категорію квитка (вартість стартує від 15-ти євро); обрати кількість (один уболівальник може придбати до чотирьох квитків); внести всі необхідні коректні дані покупця латиницею; зробити оплату. Квитки надійдуть на вказану замовником електронну адресу. Їх можна буде роздрукувати у форматі А4 або завантажити на телефон. Діти до 6 років включно матимуть змогу потрапити на матч у супроводі батьків без квитків та без окремих місць.

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