Определенная категория болельщиков уже может приобрести пропуска на поединок "сине-желтых".

Во вторник, 31 октября, стартовала продажа билетов на квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Италии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Поединок состоится в немецком Леверкузене на БайАрене 20 ноября (начало в 20:45 по местному времени). Пропуска можно будет приобрести в несколько этапов.

Первый этап: 31 октября на сайте MTicket началась продажа билетов только для украинских болельщиков исключительно за криптовалюту.

Второй этап: 2 ноября в 9:00 будут добавлены другие способы оплаты, а продажа билетов на игру исключительно для украинских болельщиков продлится до 7 ноября включительно.

Третий этап: с 8 ноября и до дня матча билеты будут в продаже для всех болельщиков (включая украинцев) на платформе BayArena.

Также можно будет приобрести билеты в VIP-зону. Стоимость билета в VIP-зону будет составлять 290 евро + налоги. Билеты в VIP-зону будут предоставлять доступ в ресторан с едой и напитками.

Важно! Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация происходит путем проверки IP-адреса, номера мобильного телефона и банковской карты. Приоритет при продаже билетов предоставляется украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, которая зарегистрирована по украинскому адресу.

Для приобретения тикета необходимо: выбрать категорию билета (стоимость стартует от 15-ти евро); выбрать количество (один болельщик может приобрести до четырех билетов); внести все необходимые корректные данные покупателя латиницей; произвести оплату. Билеты поступят на указанный заказчиком электронный адрес. Их можно будет распечатать в формате А4 или загрузить на телефон. Дети до 6 лет включительно смогут попасть на матч в сопровождении родителей без билетов и без отдельных мест.

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