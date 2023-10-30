Заявка збірної України на листопадовий цикл частково стала відомою і без офіційного оголошення.

Бенфіка випередила Сергія Реброва і оголосила, що Анатолій Трубін буде у списку своєї національної збірної. Те саме "орли" зробили з аргентинцями Отаменді і Ді Марією.

Збірна України офіційно піднялася у рейтингу ФІФА – відома нова позиція команди Реброва

Насправді виклик Трубіна не викликає жодних сумнівів. Саме представник Бенфіки був основним воротарем збірної України у попередніх матчах проти Північної Македонії та Мальти. Анатолій стабільно виступає у клубі, тому навряд випаде з трійки голкіперів, яку викличе Ребров.

Перед фінальним етапом відбору Євро-2024 ситуація наступна: Україна має 3 очки переваги над Італією, але у "Скуадри" 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спаллетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок будуть враховувати очні матчі (перший Італія виграла 2:1).

Di María (), Otamendi () e Trubin () convocados para os compromissos das suas seleções!#SejaOndeFor pic.twitter.com/SYhuTu7Piz — SL Benfica (@SLBenfica) October 30, 2023

Трубін знову відбив пенальті, але помилка українця коштувала Бенфіці перемоги