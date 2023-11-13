Збірна Італії у матчах проти Північної Македонії та України не зможе розраховувати на всіх гравців, яких викликав Лучано Спаллетті.

Через травми "Скуадра Адзурра" втратила воротаря Алекса Мерета (Наполі), захисників Рафаеля Толої (Аталанта) і Давіде Калабрію (Мілан), інформує прес-служба Федерації.

Україна – Італія: суперник оголосив заявку на вирішальний матч відбору Євро-2024 – є 2 дебютанти

Наразі жодних новин про заміни немає, тому у розпорядженні Спаллетті залишаються 26 гравців. Збірна Італії ще вчора увечері (12 листопада) зібралася на базі в Коверчано.

Перед фінальним етапом відбору Євро-2024 ситуація наступна: Україна має 3 очки переваги над Італією, але у "Скуадри" 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спаллетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок будуть враховувати очні матчі (перший Італія виграла 2:1).

УЄФА знайшов збірній України абсурдного суперника – подробиці скандалу у відборі Євро-2024 з подачі Італії