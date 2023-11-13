Сборная Италии в матчах против Северной Македонии и Украины не сможет рассчитывать на всех игроков, вызванных Лучано Спаллетти.

Из-за травм "Скуадра Адзурра" потеряла вратаря Алекса Мерета (Наполи), защитников Рафаэля Толои (Аталанта) и Давиде Калабрию (Милан), информирует пресс-служба Федерации.

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Пока никаких новостей о заменах нет, поэтому в распоряжении Спаллетти остаются 26 игроков. Сборная Италии еще вчера вечером (12 ноября) собралась на базе в Коверчано.

Перед финальным этапом отбора Евро-2024 ситуация следующая: у Украины есть 3 очка преимущества над Италией, но у "Скуадры" 17 ноября еще домашняя встреча с Северной Македонией. 20 ноября команды Реброва и Спаллетти сойдутся в Леверкузене. В случае равенства очков будут учитывать очные матчи (первый Италия выиграла 2:1).

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