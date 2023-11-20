Лучано Спаллетті внесе зміни майже в кожну лінію своєї команди.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті внесе три зміни до стартового складу своєї команди на матч з Україною порівняно із зустріччю проти Північної Македонії. Як інформує Gazzetta dello Sport, на полі з перших хвилин з'являться Джанлука Манчіні, Давіде Фраттезі та Ніколо Дзаньйоло.

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Повідомляється, що Манчіні замінить у центрі оборони Федеріко Гатті, Фраттезі з'явиться на полі в півзахисті замість Джакомо Бонавентури, а вінгер Ніколо Дзаньйоло зіграє замість Доменіко Берарді. Раніше Спаллетті вже неодноразово випускав на поле одночасно Бареллу і Фраттезі – на відміну від головного тренера Інтера Сімоне Індзагі. Останній вважає Фраттезі резервістом Барелли і практично ніколи не дозволяє двом гравцям перебувати на полі одночасно.

Водночас Дзаньйоло останнім часом практично не має ігрової практики в Астон Віллі.

Матч Україна – Італія відбудеться сьогодні в Леверкузені. Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.

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