Лучано Спаллетти внесёт изменения почти в каждую линию своей команды.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти внесёт три изменения в стартовый состав своей команды на матч с Украиной по сравнению с встречей против Северной Македонии. Как информирует Gazzetta dello Sport, на поле с первых минут появятся Джанлука Манчини, Давиде Фраттези и Николо Дзаньоло.

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Сообщается, что Манчини заменит в центре обороны Федерико Гатти, Фраттези появится на поле в полузащите вместо Джакомо Бонавентуры, а вингер Николо Дзаньоло сыграет вместо Доменико Берарди. Ранее Спаллетти уже неоднократно выпускал на поле одновременно Бареллу и Фраттези – в отличие от главного тренера Интера Симоне Индзаги. Последний считает Фраттези сменщиком Бареллы и практически никогда не позволяет двум игрокам находиться на поле одновременно.

В то же время Дзаньоло в последнее время практически не имеет игровой практики в Астон Вилле.

Матч Украина – Италия состоится сегодня в Леверкузене. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

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