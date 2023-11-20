Матч Україна – Італія відбудеться сьогодні, 20 листопада, в Леверкузені. Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті включив в заявку на матч проти команди Сергія Реброва 23 виконавців.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті визначився із заявкою на матч проти національної збірної України – фахівець відсіяв пятьох футболістів. Про це інформує сайт УЄФА.

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До заявки на гру проти України не потрапили Марко Карнесеккі, Мануель Лаццарі, Андреа Камб'ясо, Андреа Колпані та Доменіко Берарді.

Заявка збірної Італії на матч проти України:

Голкіпери: Джанлуїджі Доннарумма, Іван Проведель, Гульєльмо Вікаріо.

Захисники: Франческо Ачербі, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко, Алессандро Бонджорно, Джованні Ді Лоренцо, Федеріко Гатті, Крістіано Бірагі, Джанлука Манчіні.

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі, Джакомо Бонавентура, Браян Крістанте, Жоржіню, Федеріко К'єза, Стефан Ель-Шаараві, Маттео Політано, Ніколо Дзаньоло.

Форварди: Мойзе Кін, Джанлука Скамакка, Джакомо Распадорі.

Матч Україна – Італія стартує 20 листопада о 21:45 за київським часом. Щоб посісти друге місце групи С і напряму вийти на чемпіонат Європи, команді Сергія Реброва потрібна тільки перемога. Нічия чи поразка подарують путівку Італії, а Україна гратиме у плей-офф Ліги націй.

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