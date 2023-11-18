Ребров і Ко розпочали подорож до Німеччини на завершальний поєдинок кваліфікації до чемпіонату Європи.

Збірна України вирушила у німецький Леверкузен на вирішальний матч з Італією за вихід на Євро-2024, повідомляє прес-служба УАФ.

Збірна України провела тренування на снігу перед вильотом на матч з Італією

Нагадаємо, "синьо-жовті" розпочали листопадовий збір у польському Гданську, де в рамках підготовки до дуелі зі "Скуадрою Адзуррою" провели декілька тренувальних сесій і зіграли таємний спаринг проти місцевої Лехії – представника другого польського дивізіону. Команда Реброва здобула перемогу з рахунком 2:0 (дебютними голами відзначились Олександр Піхальонок і Єгор Назарина).

З Гданська наша команда літаком вирушила до Німеччини, де на стадіоні Бай-арена у Леверкузені у понеділок, 20 листопада, прийматиме збірну Італії. Початок зустрічі о 21:45. Зважаючи на вчорашню перемогу італійців над Північною Македонією (5:2), українцям потрібна лише перемога.

Україна – Італія: прогноз на матч відбору до Євро-2024 – гра, яка вирішить усе