Ребров и Ко начали путешествие в Германию на завершающий поединок квалификации к чемпионату Европы.

Сборная Украины отправилась в немецкий Леверкузен на решающий матч с Италией за выход на Евро-2024, сообщает пресс-служба УАФ.

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Напомним, "сине-желтые" начали ноябрьский сбор в польском Гданьске, где в рамках подготовки к дуэли со "Скуадрой Адзуррой" провели несколько тренировочных сессий и сыграли тайный спарринг против местной Лехии – представителя второго польского дивизиона. Команда Реброва одержала победу со счетом 2:0 (дебютными голами отметились Александр Пихаленок и Егор Назарина).

Из Гданьска наша команда самолетом отправилась в Германию, где на стадионе Бай-арена в Леверкузене в понедельник, 20 ноября, будет принимать сборную Италии. Начало встречи в 21:45. Учитывая вчерашнюю победу итальянцев над Северной Македонией (5:2), украинцам нужна только победа.

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