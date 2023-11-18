Підопічні Сергія Реброва зіграють проти Італії в понеділок, 20 листопада. Збірна України вже сьогодні вирушить у Леверкузен, де і відбудеться матч.

Національна збірна України продовжує активно готуватися до вирішального матчу відбору на Євро-2024 проти Італії. Підопічні Сергія Реброва провели чергове тренування у Гданську.

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Під час тренувальної сесії випав сніг, що неабияк покращило настрій гравцям збірної. Футболісти грали в хрестики-нулики на газоні: команди змагалися між собою на швидкість мислення, аби скласти переможну діагональ із тренувальних маніжок.

Після цього гравці виконували конкретні завдання у форматі ігрових серій. Як і в попередні дні, більша частина тренування була присвячена награванню тактичної схеми гри на матч з італійцями, повідомляє УАФ.

Вже сьогодні, 18 листопада, "синьо-жовті" виїдуть на місцеве летовище, звідки візьмуть курс на Леверкузен.

Нагадаємо, Україна та Італія мають однакову кількість очок – по 13. Але саме італійці посідають друге місце, адже виграли у "синьо-жовтих" очний матч у Мілані. Відповідно, щоб здобути пряму путівку на Євро-2024, команду Сергія Реброва влаштує тільки перемога. Перше місце групи С достроково забронювала збірна Англії.

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада. Старт зустрічі заплановано на 21:45.

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