Державний гімн України перед матчем Україна – Італія виконає оперний співак Сергій Іваничук, повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

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До повномасштабного вторгнення Сергій навчався співу в Італії, але з початком війни повернувся в Україну, доставляв гуманітарну допомогу і евакуйовував людей із зон бойових дій, в Харківській та Сумській областях. 10 березня він потрапив під обстріл ворожого ДРГ, де отримав п'ять кульових поранень. Одна з куль прострелила легеню. Сергій боровся за життя до останнього і, завдяки українським хірургам, не тільки вижив, а й знову почав співати.

Зараз Сергій перебуває на лікуванні та реабілітації в Німеччині, де регулярно проводить благодійні заходи та концерти, завдяки яким вдалося зібрати і допомогти Україні більше ніж на 2 млн євро.

До слова, після матчу на його сторінці в Instagram буде проводитись благодійний аукціон, де розігруватимуться футболки та м'ячі з автографами гравців збірної.

Нагадаємо, вирішальна дуель між Україною та Італією відбудеться у понеділок, 20 листопада, в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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