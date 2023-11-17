"Сине-желтых" на решающую игру за выход на чемпионат Европы-2024 будет вдохновлять особый исполнитель.

Государственный гимн Украины перед матчем Украина – Италия исполнит оперный певец Сергей Иваничук, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

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До полномасштабного вторжения Сергей учился пению в Италии, но с началом войны вернулся в Украину, доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий, в Харьковской и Сумской областях. 10 марта он попал под обстрел вражеской ДРГ, где получил пять пулевых ранений. Одна из пуль прострелила легкое. Сергей боролся за жизнь до последнего и, благодаря украинским хирургам, не только выжил, но и снова начал петь.

Сейчас Сергей находится на лечении и реабилитации в Германии, где регулярно проводит благотворительные мероприятия и концерты, благодаря которым удалось собрать и помочь Украине более чем на 2 млн евро.

К слову, после матча на его странице в Instagram будет проводиться благотворительный аукцион, где будут разыгрываться футболки и мячи с автографами игроков сборной.

Напомним, решающая дуэль между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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