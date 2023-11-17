Іспанець Хесус Хіль Мансано буде головним арбітром вирішального матчу збірної України у відборі на Євро-2024.

На матчі відбору Євро-2024 Україна – Італія працюватиме бригада арбітрів з Іспанії. Про це повідомляє сайт УЄФА.

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Головним арбітром матчу призначено Хесуса Хіль Мансано. На лініях йому допомагатимуть Дієго Барберо та Анхель Невадо. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Гільєрмо Гуарда. Спостерігач арбітражу – Міхал Бенеш (Чехія). Делегат УЄФА – Гаррі О’Хаган (Шотландія).

Вирішальний поєдинок у боротьбі за пряму путівку на Євро-2024 збірна України зіграє у понеділок, 20 листопада, у Леверкузені. Матч Україна – Італія стартує о 21:45 за київським часом.

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