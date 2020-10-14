Півзахисник збірної Іспанії Родрі розповів про свої думки після програного матчу від України в 4-му турі Ліги націй.

"У нас була одна мета протягом всього матчу – забити гол. Від першої хвилини до останньої. Можливо, думки про атаку відволікли нас, можливо, тому виникли проблеми в обороні, і через це пропустили вирішальний гол.

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Хоча команда зібрана з різних клубів, ми є одним цілим. У нас немає жодних проблем у колективі. Прекрасно всі спілкуємося, не думаємо про клубні справи.

Мабуть, через величезне бажання пропустили вирішальний гол. Часто таке буває, що лізеш зі шкіри, а суперник ловить тебе і вириває перемогу", – сказав Родрі на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, збірна України завдяки голу Циганкова перемогла Іспанію у надважкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).

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