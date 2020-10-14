Півзахисник збірної України Віктор Циганков розповів про свої емоції після переможного матчу над іспанцями у Лізі націй.

"Я не герой. Герой – команда. Ми вийшли на матч єдиним цілим. Знаємо, хто така Іспанія, намагалися не давати супернику простору, тому що він відразу ж карає за дрібні помилки.

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Командний дух приніс нам удачу. Розуміємо, що попередні три матчі зіграли не найкращим чином і хотіли реабілітуватися перед уболівальниками, які прийшли нас підтримати.

Гра без м'яча? Ми розуміли, які в Іспанії гравці. У них були моменти, але без успіху не обійшлося. Розуміли, що більшість часу гратимемо позаду. Бущан відіграв свою найкращу гру. Всі до останнього вірили, що ми можемо перемогти", – сказав Віктор Циганков в ефірі програми "Головна команда".

Нагадаємо, збірна України завдяки голу Циганкова перемогла Іспанію у надважкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).

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