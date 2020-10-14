Полузащитник сборной Испании Родри рассказал о своих мыслях после проигранного матча от Украины в 4-м туре Лиги наций.

"У нас была одна цель в течение всего матча – забить гол. С первой минуты до последней. Возможно, мысли об атаке отвлекли нас, возможно, поэтому возникли проблемы в обороне, и поэтому пропустили решающий гол.

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Хотя команда собрана из различных клубов, мы являемся одним целым. У нас нет никаких проблем в коллективе. Прекрасно все общаемся, не думаем о клубных делах.

Видимо, из-за огромного желания пропустили решающий гол. Часто такое бывает, что лезешь из кожи, а соперник ловит тебя и вырывает победу", – сказал Родри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).

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