Украина – Испания: Родри озвучил оригинальную причину пропущенного гола от Цыганкова
Полузащитник сборной Испании Родри рассказал о своих мыслях после проигранного матча от Украины в 4-м туре Лиги наций.
"У нас была одна цель в течение всего матча – забить гол. С первой минуты до последней. Возможно, мысли об атаке отвлекли нас, возможно, поэтому возникли проблемы в обороне, и поэтому пропустили решающий гол.
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Хотя команда собрана из различных клубов, мы являемся одним целым. У нас нет никаких проблем в коллективе. Прекрасно все общаемся, не думаем о клубных делах.
Видимо, из-за огромного желания пропустили решающий гол. Часто такое бывает, что лезешь из кожи, а соперник ловит тебя и вырывает победу", – сказал Родри на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, сборная Украины победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).
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