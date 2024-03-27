"Це дивовижне відчуття. Я дуже щасливий, тому що це ще одна мрія, яка здійснилася. Велике дякую нашим вболівальникам, вони дивовижно допомогли нам пройти через ці важкі часи.

Зінченко ледь не побився з поліцією після перемоги над Ісландією – відео самовідданого вчинку українця

Неприємно, що ми знову пропустили гол на ранній стадії гри і змушені були бігти вперед, щоб зрівняти рахунок, але, врешті-решт, ми знову це зробили. Безумовно, ми повинні приділяти цьому більше уваги і проявляти більше бажання з самого початку гри, щоб не пропустити.

Але я пишаюся цією командою. У нас дуже хороші гравці, і у нас буде можливість показати це на Євро-2024. До нього ще трохи далеко, тому я не буду зараз розповідати вам, про що я мрію. Давайте зараз насолоджуватися цим прекрасним моментом кваліфікації", – наводить слова Зінченка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1) та кваліфікувалась на Євро-2024. "Синьо-жовті" потрапили до групи E з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Ребров знову здивував, Анчелотті для лідера збірної України – Мудрик у космосі, та найкращий в унікальній команді не він