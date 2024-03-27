"Это удивительное ощущение. Я очень счастлив, потому что это еще одна мечта, которая осуществилась. Большое спасибо нашим болельщикам, они удивительно помогли нам пройти через эти тяжелые времена.

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Неприятно, что мы снова пропустили гол на ранней стадии игры и вынуждены были бежать вперед, чтобы сравнять счет, но, в конце концов, мы снова это сделали. Безусловно, мы должны уделять этому больше внимания и проявлять больше желания с самого начала игры, чтобы не пропустить.

Но я горжусь этой командой. У нас очень хорошие игроки, и у нас будет возможность показать это на Евро-2024. До него еще немного далеко, поэтому я не буду сейчас рассказывать вам, о чем я мечтаю. Давайте сейчас наслаждаться этим прекрасным моментом квалификации", – приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины одержала волевую победу над Исландией (2:1) и квалифицировалась на Евро-2024. "Сине-желтые" попали в группу E с Бельгией, Румынией и Словакией.

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