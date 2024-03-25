"Знаете, надо меньше говорить в прессе, что это матч нашей жизни, что нам нужно обязательно побеждать. Нам нужно меньше говорить и больше делать на футбольном поле. Все мы понимаем, что для нас важен матч. Все ребята выступают на достаточно высоком уровне в клубах. Представлять свою страну – совсем другое. Конечно, надо меньше говорить и завтра показать, что мы не на словах хорошие футболисты, а на деле.

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Как влияет то, что в команде много игроков из разных клубов, в том числе европейских? Это плюс для нашей страны, ведь мы играем в лучших чемпионатах мира. Конечно, тренерскому штабу непросто нас всех собрать в одну схему, чтобы одинаково думали. В клубах мы играем по разным схемам: кто-то с двумя нападающими, кто-то с одним. Уровень футболистов вырос. Нужно показывать это на поле, потому что в прошлой игре мы не показали свой уровень. Здесь соберется много наших болельщиков и очень ответственный матч.

Разговор в команде после игры с Боснией? Не знаю, кто такое сказал, если это был разговор в команде, то это плохой... Мы поговорили о том, что уже прошли такой опыт после Шотландии, когда у нас была большая эйфория, потому что мы в шаге от чемпионата мира. В матче против Уэльса мы разочаровали всю страну, плакались и вытирали сопли друг другу.

Был разговор, чтобы этого не повторилось, забыли матч с Боснией и отправились в отель с настроем на следующую игру. Ситуация в стране не позволяет праздновать сейчас. Нужно утешить наших болельщиков и ребят, которые держат фронт", – поделился Яремчук на пресс-конференции.

Напомним, уже завтра, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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