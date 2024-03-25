Скандинави у надважливому поєдинку з українцями не зможуть розраховувати на представника Чемпіоншипу Арнора Сігурдссона.

Півзахисник англійського Блекберна Арнор Сігурдссон не допоможе збірній Ісландії у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024 проти України, повідомляє Knattspyrnusambandið.

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24-річний вінгер травмувався наприкінці півфінального матчу кваліфікації з Ізраїлем (4:1) і не зміг продовжити гру. Пошкодження у Сігурдссона виявилося серйозним – він не встигне відновитися до вівторка.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Ісландією відбудеться у польському Вроцлаві 26 березня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

До слова, Арнор перебрався у Блекберн з московського ЦСКА, скориставшись правилом ФІФА для призупинення контракту. У поточному сезоні провів за 17-ту команду Чемпіоншипу 36 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 5 асистів.

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