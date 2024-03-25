Скандинавы в важнейшем поединке с украинцами не смогут рассчитывать на представителя Чемпионшипа Арнора Сигурдссона.

Полузащитник английского Блэкберна Арнор Сигурдссон не поможет сборной Исландии в финале плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины, сообщает Knattspyrnusambandið.

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24-летний вингер травмировался в конце полуфинального матча квалификации с Израилем (4:1) и не смог продолжить игру. Повреждение у Сигурдссона оказалось серьезным – он не успеет восстановиться до вторника.

Напомним, поединок между Украиной и Исландией состоится в польском Вроцлаве 26 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

К слову, Арнор перебрался в Блэкберн из московского ЦСКА, воспользовавшись правилом ФИФА для приостановления контракта. В текущем сезоне провел за 17-ю команду Чемпионшипа 36 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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