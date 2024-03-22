Склад збірної Ісландії оповитий таємницями за кілька днів до матчу проти України у фіналі за Євро-2024.

Зараз у розпорядженні Аге Харейде залишаються 25 футболістів, повідомляє прес-служба УАФ.

"Це божевілля! Їдемо перемагати Україну": форвард збірної Ісландії зробив гучну заяву після розгрому Ізраїлю

Розгромна перемога над Ізраїлем була затьмарена травмами Арнора Траустасона та Арнора Сігурдссона, але наразі вони не покидають табір ісландців. Залишається надія і на повернення капітана Йохана Гудмундссона. Вінгер Бернлі не встиг набрати форму до матчу проти Ізраїлю, але також залишається зі збірною. Харейде навіть вирішив довикликати півзахисника Стефана Тейтура з данського Сількеборга.

Нагадаємо, Ісландія на виїзді розбила Ізраїль з рахунком 4:1. У вирішальній дуелі за вихід на чемпіонат Європи вона протистоятиме збірній України. Матч відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

"Усі ми сьогодні трохи П'янич": Ребров дратував, Ющенко у секторі, хлопчики ставали чоловіками – більше так не треба