"Ми вийшли до фіналу відбору на Євро! Це просто божевілля. Матч з Україною буде важким, але ми їдемо перемагати.

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З Ізраїлем було важко, багато різних подій, але ми добре себе показали, особливо на стандартах. Залишився останній матч, потрібно вигравати, щоб поїхати на Євро", – сказав Гудйонсен у коментарі Fotbolti.net.

Нагадаємо, Ісландія на виїзді розбила Ізраїль з рахунком 4:1. У вирішальній дуелі за вихід на чемпіонат Європи вона протистоятиме збірній України. Матч відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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