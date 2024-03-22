Состав сборной Исландии окутан тайнами за несколько дней до матча против Украины в финале за Евро-2024.

Сейчас в распоряжении Аге Харейде остаются 25 футболистов, сообщает пресс-служба УАФ.

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Разгромная победа над Израилем была омрачена травмами Арнора Траустасона и Арнора Сигурдссона, но пока они не покидают лагерь исландцев. Остается надежда и на возвращение капитана Йохана Гудмундссона. Вингер Бернли не успел набрать форму к матчу против Израиля, но также остается со сборной. Харейде даже решил довызвать полузащитника Стефана Тейтура из датского Силькеборга.

Напомним, Исландия на выезде разбила Израиль со счетом 4:1. В решающей дуэли за выход на чемпионат Европы она будет противостоять сборной Украины. Матч состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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