Искусственный интеллект сделал свой прогноз на противостояние Украини и Исландии в борьбе за выход на чемпионат Европы.

"По данным суперкомпьютера Opta, если Исландии удастся выйти на Евро, это станет большим сюрпризом.

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В 10 000 предматчевых симуляций Исландия выиграла лишь 15,8% поединков за 90 минут, тогда как Украина вышла на Евро без дополнительного времени в 66,3% сценариев. Дополнительные 30 минут (ничья в основное время) были нужны в 17,9% случаев", – сообщает Opta Analyst.

Напомним, противостояние между сборными Украины и Исландии состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Игра стартует в 21:45 по киевскому времени.

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