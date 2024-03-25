Голкіпер Бенфіки і збірної України Анатолій Трубін висловився щодо фінального матчу плей-офф відбору на чемпіонат Європи проти ісландців.

"На мою думку, ісландці кардинально відрізняються від боснійців. Тому що немає команд схожих, всі мають якісь свої сильні та слабкі риси.

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Ісландія – це саме командна гра, тому буде також дуже важко. Тим паче протистояння складається з однієї гри, і як нам Сергій Станіславович (Ребров, – прим.) казав: "На одну гру всі можуть обіграти усіх і усі можуть зібратися", – сказав Трубін у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, фінальний матч плей-офф відбору Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Старт зустрічі о 21:45 за Києвом.

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