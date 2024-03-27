Головний тренер збірної України Сергій Ребров оновив свій же рекорд за кількістю вольових перемог на чолі національної команди.

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Переможний поєдинок проти Ісландії (2:1) став четвертим, в якому він переміг, поступаючись у рахунку. Раніше "синьо-жовті" під керівництвом Реброва врятувались у матчах з Північною Македонією (3:2 після 0:2), Мальтою (3:1 після 0:1) та Боснією і Герцеговиною (2:1 після 0:1).

Нагадаємо, 49-річний фахівець очолив збірну України у червні 2023 року. Загалом за його тренерства національна команда провела 10 матчів, в яких здобула 6 перемог, розписала 3 нічиї і зазнала 1 поразки.

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