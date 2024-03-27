– Ви казали, що матч з Боснією (2:1) був для вас найемоційнішим у кар'єрі. Як сьогодні?

– Я сказав, що матч у Боснії був найемоційнішим? Думаю, він був найважчим, тому що на кону стояло дуже багато. Я вдячний хлопцям, що в останні 5 хвилин вони перехопили ініціативу та вирвали цю гру. Сьогодні, вважаю, теж був дуже складний матч, але, на мою думку, Україна контролювала гру. На жаль, першими пропустили гол, але створювали моменти та розуміли, завдяки чому ми хочемо перемогти.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

– Пропущений гол – це помилка центрхавів, чи Альберт Гудмундссон показав щось таке, з чим не змогли справитися гравці?

– Для мене зараз це нецікаво. Ми розберемо цей епізод. На жаль, ми пропустили, але для мене дуже важливо, як ми реагували на цю помилку. Намагалися йти вперед та створювали моменти. Вважаю, що збірна України перемогла по грі.

У перерві матчу ми дещо підкоректували, але дуже важливо, що самі гравці були дуже незадоволені грою, яку вони показували. Вони дійсно розмовляли на підвищених тонах. Може, це й допомогло. Усі розуміли ціну цієї перемоги. Те, що ми зробили в другому таймі – заслуга всіх, хто був у роздягальні.

– Ви – тренер збірної України з найбільшою кількістю вольових перемог. Це вже четверта. Як так виходить?

– Не знаю. На жаль, ми дуже часто пропускаємо першими. Це погано, але добре, що ми швидко реагуємо.

– Сьогодні вдалий день для українського футболу. Юнацька збірна України вийшла на Євро, а молодіжна перемогла. Наскільки ви задоволені прогресом цих команд? Наскільки ви задоволені процесом побудови футбольної вертикалі?

– Це тільки перший крок– все попереду. Я вдячний тренерам та гравцям, я дивився їхні матчі. Я бачив команду в цих іграх. Це дуже важливо для нас на майбутнє.

– Що далі? Будете відпочивати?

– Ні. Буду дивитися ігри. Буду дивитися наших футболістів, які грають за кордоном, які грають в Україні. Сьогодні, напевне, нас усі вітатимуть, а завтра вже буде потрібно готуватися та думати про Євро. Наша робота зараз – переглядати багато гравців, суперників і готуватися до Євро.

– Сьогодні відчувалося, ніби вдома?

– Так. Я вдячний вболівальникам, що підтримували нас після пропущеного гола та допомагали нам. Ця перемога – і їхня перемога, – сказав Сергій Ребров в ефірі Суспільного.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією