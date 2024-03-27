Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров в очередной раз вписал свое имя в историю главной команды страны.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обновил свой же рекорд по количеству волевых побед во главе национальной команды.

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Победный поединок против Исландии (2:1) стал четвертым, в котором он победил, уступая в счете. Ранее "сине-желтые" под руководством Реброва спаслись в матчах с Северной Македонией (3:2 после 0:2), Мальтой (3:1 после 0:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1 после 0:1).

Напомним, 49-летний специалист возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Всего при его тренерстве национальная команда провела 10 матчей, в которых одержала 6 побед, расписала 3 ничьи и потерпела 1 поражение.

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