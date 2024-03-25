– Готов ли завтра сыграть Виктор Цыганков?

– Надеемся на это. Он тренируется несколько дней. Будем принимать решение завтра непосредственно перед матчем. Он тренируется только 2 дня. Сейчас главное – его физические кондиции.

– В матче с Боснией вы перешли на игру в 2 форварда. Роман Яремчук сказал, что ему так комфортно еще с Валенсии. Есть ли возможность снова увидеть эту схему завтра?

– Да, есть возможность.

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– Тренер исландцев заметил, что Украина чувствует давление, и это может сыграть им на пользу. Как вы думаете, чувствует ли команда давление ответственности? Какое моральное состояние в последние дни?

– Думаю, это давление испытывает не только сборная, но и вся Украина. Ежедневно мы подвергаемся ракетным обстрелам. Думаю, игроки понимают, для кого они играют. Этот матч очень важен для нас всех – нужно помочь нашим людям, предоставить какие-то эмоции. Уверен, игроки это понимают. Я не могу сказать, что это давление. Я перед игрой сказал ребятам – важно делать то, что вы любите, что вы можете. Качественно отработать на поле. Поэтому завтра игроки должны сосредоточиться на игре и не думать о других вещах.

– Как думаете, какая главная угроза от сборной Исландии?

– Для меня Исландия – это хорошие, техничные игроки, но прежде всего это команда. Они дисциплинированные, умеют использовать свои умения. Конечно, это очень серьезная команда. Но опять – я верю в своих игроков, мы знаем, как играть завтра с нашей поддержкой, как использовать свои лучшие умения.

– За последние месяцы три топ-тренера пожаловались на усталость от футбола (Клопп, Хави, Анчелотти). Кайфуете ли вы от работы в такой период для Украины?

– Я уже отвечал на этот вопрос перед прошлой игрой. Я всегда имею большое удовольствие работать на Украину. В любое время, а сейчас это для меня даже более важно и интересно. Я люблю работать с украинскими игроками, которые меня понимают, которые пытаются что-то сделать. Поэтому в это время работать для Украины – очень почетно для меня.

– Насколько Зинченко готов провести 2 матча подряд?

– Я не знаю. Посмотрим завтра. Это такой вопрос... Мы еще даже не решили, будет ли Зинченко играть. Я считаю, что Александр заслуживает играть. Он патриот. К сожалению, очень много пропустил в Арсенале. Будем сейчас принимать решение.

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– Вы забивали Исландии победный мяч в 1999-м. Вспоминали ли вы этот гол и насколько современная Исландия отличается от той, 25-летней давности?

– Я узнал об этом, когда мне предоставили информацию. Я даже не помню ни того гола, ни той Исландии. Считаю, что сейчас Исландия очень сильно прибавила. Это прежде всего дисциплина. Читал, что они сделали очень много школ, полей в такой маленькой стране. Поэтому думаю, что сейчас Исландия совсем другая, чем в мои игровые годы.

– Тренер Исландии сказал, что футболист на поле думает только о футболе. Как думаете, это возможно в контексте нынешней жизни вашей страны? Или это все же больше чем футбол?

– Трудно сказать. Перед матчем они чувствуют это давление, атмосферу, все эти заявления вокруг. Но когда выходишь на поле, делаешь первое касание к мячу, то обо всем этом забываешь. Думаю, не будет никаких проблем с мотивацией на поле. Вероятно, некоторые будут нервничать чуть больше, но с первого шага на поле они будут думать только об игре.

Конечно, мы учитываем контекст. Утром я видел, как каждый футболист перечитывает ленту новостей в телефоне – что там в Украине, в Киеве. Конечно, это трудно для них, там их семьи. Но я уверен, что они будут только более агресивны, более мотивированные.

– Как думаете, уместно ли делать замены голкиперов в таких спаренных матчах, особенно когда на кону стоит чемпионат Европы? Можно ли делать такое?

– Не знаю, можно или нельзя. Какие-то травмы, еще что-то – всякое может быть. Но я уже говорил ранее, что очень доволен нашими голкиперами. Все они имеют практику на очень высоком уровне. Посмотрим.

– Сейчас вокруг сборной много медиаконтента. Часто украинские тренеры против такой активности. Как вы к этому относитесь, и может ли это влиять на игроков?

– Если вы видите, что активность больше, то я отношусь положительно. Считаю, что это поможет игрокам, мы должны быть открыты в это трудное время для Украины. Все должны понимать, что думают игроки, что сейчас творится в сборной. Поэтому я не против и благодарен Андрею Шевченко, который спрашивал у меня разрешения. Это его идея – предоставлять больше информации для болельщиков.

– Футболисты взяли на себя вину за плохой матч против Боснии. Вы можете объяснить, почему на таком уровне они не выполнили установку тренера? И как избежать этого в завтрашнем матче?

– Я считаю, что играли мы плохо, но задуматься должны все – в чем проблема. Я уже для себя задумался. Игроки провели разговор в раздевалке, потом обсудили на сборе. Я уверен, что мы все завтра выйдем в другом настроении.

Видите, с одной стороны открытость команды это хорошо, но пол пресс-конференции мы стараемся комментировать высказывания игроков после прошлого матча, – резюмировал Ребров.

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