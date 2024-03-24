"Щодо війни в Україні, то мені шкода українців, які проходять через страждання.

Збірна Ісландії залякує Україну розгромом Ізраїлю – скандинави мають спецплан на вирішальну битву за Євро-2024

Моя донька у своєму будинку приймала біженців з України, і мені шкода, що їм довелося залишити свою країну через атаку іншої держави. Жахливо, що таке відбувається у сучасному суспільстві", – цитує Харейде mbl.is.

Нагадаємо, у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 ісландці розбили ізраїльтян з рахунком 4:1. Вирішальний поєдинок з Україною за путівку на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024 – залишився останній крок