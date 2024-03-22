Україна та Ісландія зіграють 26 березня у фіналі плей-офф за вихід на чемпіонат Європи-2024. Де дивитися гру Україна – Ісландія онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. Фінальний поєдинок плей-офф відбору на Євро-2024 пройде в місті Вроцлав на стадіоні Тарчинський арена.

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Україна – Ісландія: де дивитися матч плей-офф відбору на Євро-2024

Поєдинок Україна – Ісландія можна дивитися онлайн в прямому ефірі на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 20:30. Трансляція пройде на каналі MEGOGO Футбол Перший, у розділі Спорт, а також на спеціальному каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами Максимальна, Спорт або Оптимальна. Коментуватимуть гру Вадим Шевякін і Роберто Моралес.

Також матч Україна – Ісландія покаже Суспільне на своїх місцевих телеканалах (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків тощо). Гру можна переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT-платформ, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро-2024), а також в ефірі Радіо Промінь. Трансляція матчу Україна – Ісландія на Суспільному стартує о 20:40 в рамках передматчевої студії. Після фінального свистка там же обговорять поєдинок, а також будуть коментарі учасників гри.

Нагадаємо, у півфіналі плей-офф збірна України здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1), забивши два голи на останніх хвилинах гри. За команду Сергія Реброва відзначилися Роман Яремчук і Артем Довбик. Ісландія розгромила Ізраїль у Будапешті з рахунком 4:1.

Переможець матчу Україна – Ісландія поїде на Євро-2024, яке стартує 14 червня в Німеччині. Команда, яка виграє, потрапить у групу E, де її суперниками стануть Бельгія, Словаччина і Румунія.

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