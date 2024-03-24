УЄФА оголосив склад суддівської бригади на дуель між українською та ісландською командами.

На фінальному матчі плей-офф відбору Євро-2024 між Україною та Ісландією працюватиме французька команда арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері виступить Клеман Тюрпен. На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано та Ерван Фенжан. Обов'язки резервного арбітра виконуватиме Франсуа Летексьє. За VAR відповідатиме Жером Брісар, а його асистентом стане Віллі Делажо.

До слова, 41-річний Тюрпен у своїй кар'єрі тричі пересікався зі збірною України і всі рази фіксував нічиї: у 2012-му і 2016-му роках у кваліфікації на чемпіонат світу проти Молдови (0:0) та Ісландії (1:1) відповідно та у відборі на Євро-2020 проти Португалії (0:0).

Нагадаємо, битва між Україною та Ісландією за вихід на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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