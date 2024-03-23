Головний тренер Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від вирішального матчу за вихід на Євро-2024 Україна – Ісландія.

"Клас української збірної вищий. Сподіваюся, що у Вроцлаві зіграє й Віктор Циганков, якого у матчі з Боснією і Герцеговиною нашим бракувало.

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Залишився один крок. Не можна цей шанс змарнувати", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за потрапляння на чемпіонат Європи між Україною та Ісландією відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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