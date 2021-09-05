"Заміна Шапаренка на Сидорчука? Кажете, що я тягнув час? А треба було все кидати і ставити 5 нападників? Проти збірної Франції? Стільки людей прийшло на матч повболівати. Я що буду трьох нападників випускати? Я хотів зберегти такий результат.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Емоції… Зібрався повний національний стадіон, вболіває вся країна. Відповідальність дуже висока. Стільки прийшло народу. Спершу дуже важко було психологічно. Я навіть не знаю на Олімпійському куди йти. А коли пішла гра, я втягнувся. Все стало добре. Хрещення відбулось, тільки не виграли. Якийсь такий м’яч пропустили…

Що сказав Сікану? Щоб він просив м’яч за спини французьким захисникам. Вони вже зморилися наприкінці зустрічі. Збірна Франції має ким замінити Мбаппе. Це Франція. Погба? Ми говорили на установці, щоб Яремчук опускався і накривав Погба. Це зірка світового футболу.

Маліновський? Зустрівся з ним, поговорили. Він дуже образився, що я не поставив його в основу. При всіх кажу, що я в нього перепросив. Мені потрібні гравці зі швидкістю. Будемо ще з Русланом розмовляти. Я розумію, що ця людина грає в Аталанті, високий рівень. Подивимося далі. Треба з цим переспати.

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У перерві сказав, що не відходимо ні від чого. Казав, що треба витримати 10 хвилин на початку другого тайму. 10! Не пропустити! Не витримали... Чому? Це футбол. Проти нас – чинні чемпіони світу. Дуже дякую хлопцям, що вони все зробили, зіграли. Ми ще в боротьбі.

Чи гарантоване місце в старті для Шапаренка на наступні матчі? Потрібна ротація. Без ротації в такому режимі неможливо витримати одним складом. Всі це розуміють. Після Казахстану вийшли 5 нових гравців. Дай Бог, щоб нам було ким проводити ротацію.

Це неможливо, щоб збірна так швидко стала моєю командою. Потрібен час. Це не моя команда. Дуже дякую Андрію Шевченку, Андреа Мальдері та Мауро Тассоті. Вони дуже багато зробили для збірної. Дуже їм вдячний", – сказав Петраков на післяматчевій прес-конференції.

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