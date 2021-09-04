Від матчу проти Франції ще три дні тому очікували звичайної вистави для вболівальників без особливих сподівань на успішний результат. Своє українці планували взяти у Казахстані, однак з Нур-Султана команда привезла всього один заліковий бал. Як на зло, через кілька годин після поєдинку на "Астана Арені" боснійці відібрали очки у "Ле Бльо" в Парижі, зробивши чемпіонів світу дуже злими – все ж, четверта гра без перемог. Крім того, Фінляндія прибила Казахстан, потіснивши нас з другої позиції.

Не можна сказати, що турнірна ситуація після цього стала катастрофічною для України, але набір очок у поєдинку з французами в настільки рівній групі міг би виявитись вирішальним у справі проходу в плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Олександр Петраков взагалі мотивував своїх підопічних на перемогу – хоча жоден вболівальник та експерт у неї, звісно ж, не вірив.

Тренерський штаб збірної України провів серйозну ротацію складу. У трійці захисників з'явився Кривцов, на позицію лівого латераля перевели Миколенка (Соболь сів на лавку), а на протилежному фланзі Караваєва замінив Тимчик – вочевидь, його випустили під швидкісних нападників, а не через санкції в бік Сашка. В опорній зоні замість Зінченка поставили Степаненка, а в ролі лівого інсайда виставили Циганкова.

Дідьє Дешам теж не обійшовся без замін. Французи стартували у схемі 4-4-2, а травмованого Мбаппе в атаці замінив Марсьяль (поруч розташувався Грізманн). Позиції вінгерів закрили Рабйо і Коман, замість дискваліфікованого Кунде правого фулбека прогнозовано грав Дюбуа, а в центрі оборони несподівано вийшов Зума. Варан сів на "банку" разом з Бензема.

Україна блискуче стартувала у зустрічі. Вже на 2-й хвилині Яремчук отримав проникний пас від Циганкова у карний майданчик, перегравши Кімпембе, однак пробити з близької відстані завадила підстраховка. Після цього господарі провели ще кілька небезпечних вривань і передач у штрафний, сміливо комбінуючи у цій зоні, але більш важливою була не активність попереду, а впевненість "синьо-жовтих". Підопічні Олександра Петракова грали проти Франції у контроль м'яча навіть під агресивним тиском перед власними воротами, а при втратах гостей пресингували до останнього.

Франція цього явно не очікувала. У перші 25 хвилин чемпіони світу часто демонстрували індивідуальну майстерність, але все це відбувалося далеко від володінь Пятова. Кілька разів Погба у фірмовому стилі намагався закинути м'яч у штрафний, але оборона та голкіпер діяли надійно. В цей період "Ле Бльо" мали всього одну нагоду відкрити рахунок – це Погба на 11-й хвилині замкнув подачу з кутового ударом головою. Точно в руки Пятову! Україна на 19-й відповіла подачею Ярмоленка та пострілом Яремчука з лівого краю карного майданчика, однак він був занадто неточним.

В другій половині першого тайму Франція перебудувалася на схему 4-3-3, почавши інтенсивно притискати господарів на чужій половині при грі без м'яча. Виходити з-під тиску стало набагато важче, контратаки почали зникати, а на 27-й хвилині Україна цілком могла пропускати гол: Марсьяль головою скинув м'яч на Погба, той запустив розрізний пас на Грізманна, а Антуан пробив з лінії штрафного – сфера пройшла поруч зі стійкою!

Втім, через вісім хвилин вже французам довелося діставати валідол: Ярмоленко після подачі з кутового потужно вистрілив метрів з 10-ти, Льоріс парирував перед собою, а Забарний зіграв на добиванні з лінії воротарського – вище воріт! Олександр Петраков від розпачу впав на коліна.

В цілому, Україна виглядала прекрасно, абсолютно нічим не поступаючись збірній Франції. Гості не могли увійти у штрафний, огризаючись лишень дальніми ударами без підготовки – всі вони йшли по горобцях. Однозначно, це був один з найкращих таймів нашої збірної за останні роки, однак на 43-й хвилині вся ця ідилія могла бути порушена Полем Погба. Він розіграв стіночку з Грізманном і вивів Марсьяля віч-на-віч, але від голу нас врятував Пятов.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Нарешті ця мудрість зіграла за нас! Рівно за хвилину Яремчук протиснув на правому фланзі Кімпембе й прострілив у штрафний, а Зума у боротьбі з Циганковим виніс м'яч на лінію півкола. Там не було нікого, окрім Шапаренка – Микола розігнався і зі всієї сили бахнув у дев'ятку. 1:0! Це перший гол Колі за збірну України. Хавбек на радощах аж заплакав.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги України в рахунку. В цей момент вже усі повірили у можливість прибити цю пасивну й проблемну Францію, однак рівно за чотири хвилини після відновлення гри "Ле Бльо" опустили нас на грішну землю.

Коман виконав подачу з правого флангу на Рабйо, той у боротьбі із Тимчиком пробити не зміг, але м'яч відскочив на правий край штрафного – там Марсьяль, поставивши корпус, пробив у ближній кут. Пятов зупинив сферу практично на лінії воріт, але вона таки перетнула стрічку. 1:1! Прикро.

Втім, пропущений гол не змінив змісту гри. Україна продовжила грати у контроль м'яча й тікати по флангах до чужого штрафного, прострілюючи й заробляючи кутові. На 59-й хвилині Циганков навіть закрутив м'яч з корнера у ближній кут воріт – на жаль, Льоріса підстрахував Погба, який виніс "круглого". Французи огризнулися дальнім ударом Грізманна – вийшло занадто неточно.

Роздратований таким розвитком подій Дідьє Дешам на 64-й хвилині кинув у бій Бензема та Діабі. Тут вже стало не до сміху. Українці намагалися відповідати контратаками, але тиск чемпіонів світу відчувався занадто сильно.Вже на 66-й гості могли виходити вперед внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Зума – м'яч пройшов над поперечкою! Підопічні Олександра Петракова на 73-й огризнулися непоганим прострілом Тимчика, після якого Яремчук скинув сферу на дальню стійку, але Миколенко не встиг на замикання.

Ще за чотири хвилини вся Україна схопилася за серце: Чуамені прострілив з правого флангу на Бензема, той у штрафному розвернувся й скинув м'яч на Діабі, а Мусса, хитнувши останнього захисника, завдав потужного удару метрів з десяти у ближній кут – штанга врятувала "синьо-жовтих"! На 79-й же з дистанції по воротах приклався Погба, але вийшло не дуже гостро. Пятов спіймав м'яч.

На ендшпіль зустрічі Олександр Петраков випустив Маліновського та Сікана, а Дідьє Дешам посилив центр поля Жорданом Верету. Франція в цей період продовжила володіти ініціативою, але на полі стало спокійніше. "Ле Бльо" перестали заходити в наш штрафний, а наша оборона серйозно додала в мобільності. Як наслідок, в основний час гості зуміли організувати лишень атаку з пострілом Рабйо метрів з 25-ти. Адріен пробив надзвичайно потужно, але Пятов витягнув м'яч з-під лівої стійки.

Арбітр Славко Вінчіч компенсував аж шість хвилин, але Франція навіть фінального штурму не організувала. У підсумку, фінальний свисток зафіксував заслужену результативну нічию, внаслідок якої Україна набрала 5 очок – тепер у нас з фінами рівна кількість залікових балів, але у них є два матчі в запасі. Боснія і Казахстан відстають на два пункти. "Ле Бльо" лідирують, але вони не виграли у п'ятому поєдинку поспіль!