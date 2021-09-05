"Замена Шапаренко на Сидорчука? Кажете, что я тянул время? А надо было все бросать и ставить 5 нападающих? Против сборной Франции? Столько людей пришло на матч поболеть. Я что буду трех нападающих выпускать? Я хотел сохранить такой результат.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Эмоции... Собрался полный национальный стадион, болеет вся страна. Ответственность очень высока. Столько пришло народа. Сначала очень трудно психологически. Я даже не знаю на Олимпийском куда идти. А когда пошла игра, я втянулся. Все стало хорошо. Крещение состоялось, только не выиграли. Какой-то такой мяч пропустили...

Что сказал Сикану? Чтобы он просил мяч за спины французским защитникам. Они уже устали в конце встречи. Сборная Франции имеет кем заменить Мбаппе. Это Франция. Погба? Мы говорили на установке, чтобы Яремчук опускался и накрывал Погба. Это звезда мирового футбола.

Малиновский? Встретился с ним, поговорили. Он очень обиделся, что я не поставил его в основу. При всех говорю, что я перед ним извинился. Мне нужны игроки со скоростью. Будем еще с Русланом разговаривать. Я понимаю, что этот человек играет в Аталанте, высокий уровень. Посмотрим дальше. Надо с этим переспать.

Украина – Франция: послематчевая пресс-конференция Дидье Дешама

В перерыве сказал, что не отходим ни от чего. Говорил, что надо выдержать 10 минут в начале второго тайма. 10! Не пропустить! Не выдержали... Почему? Это футбол. Против нас – действующие чемпионы мира. Спасибо ребятам, что они все сделали, сыграли. Мы еще в борьбе.

Есть ли гарантированное место в старте для Шапаренко на следующие матчи? Нужна ротация. Без ротации в таком режиме невозможно выдержать одним составом. Все это понимают. После Казахстана вышли 5 новых игроков. Дай Бог, чтобы нам было кем проводить ротацию.

Это невозможно, чтобы сборная так быстро стала моей командой. Нужно время. Это не моя команда. Спасибо Андрею Шевченко, Андреа Мальдере и Мауро Тассоти. Они очень много сделали для сборной. Очень им благодарен", – сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

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