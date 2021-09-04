Збірна України зустрічається зі збірною Франції у 5-му турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Матч відбору ЧС-2022 Україна – Франція розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на ТРК Україна та на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Україна – Франція: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Відкрити рахунок вдалося збірній України. На 43-й хвилині зустрічі відзначився Микола Шапаренко. Хавбек Динамо розкішним ударом з-за меж штрафного поцілив у дев'ятку воріт Льоріса. Однак вже на старті другого тайму Франція відігралася завдяки Антоні Марсьялю.

Україна – Франція – відео гола Шапаренка:

Україна – Франція – відео гола Марсьяля: