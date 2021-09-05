"На початку матчу ми використовували одну схему, але вона провалилася, бо Україна демонструвала хорошу гру. Потім ми змінили схему на 4-4-2. Футболісти добре відреагували, заграли краще. Могли забивати ще до перерви, але натомість пропустили. У другому таймі ми додали інтенсивності.

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Суперник грав щільно, залишав мало простору. Звичайно, ми могли краще зіграти в атаці. У нас був м’яч, ми мали б створити більше моментів. Ці 11 футболістів ніколи раніше не грали в такому складі. Режим матчів важкий, але це не виправдання. Зараз складний період.

Після цієї нічиєї турнірна ситуація не набагато краща, але й не набагато гірша. 5 матчів без перемог – ніхто не задоволений. Але нічого катастрофічного не трапилося. Важливо правильно відреагувати та показати реакцію в наступних матчах. Не оглядаємося назад, рухаємося тільки вперед.

Нічия з Україною – не позитивний результат. Це не відповідає нашим амбіціям. Попереду ще багато матчів, ми маємо можливість покращити результати. Україна показала дуже солідну гру, сподобався пресинг суперника. Не хочу когось виділяти, але відзначити можу Ярмоленка, який дуже технічно відіграв на фланзі", – сказав Дешам на прес-конференції.

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