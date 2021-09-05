"В начале матча мы использовали одну схему, но она провалилась, потому что Украина демонстрировала хорошую игру. Затем мы изменили схему на 4-4-2. Футболисты хорошо отреагировали, заиграли лучше. Могли забивать еще до перерыва, но вместо этого пропустили. Во втором тайме мы добавили интенсивности.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Соперник играл плотно, оставлял мало места. Конечно, мы могли лучше сыграть в атаке. У нас был мяч, мы должны создать больше моментов. Эти 11 футболистов никогда раньше не играли в таком составе. Режим матчей тяжелый, но это не оправдание. Сейчас сложный период.

После этой ничьей турнирная ситуация не намного лучше, но и не намного хуже. 5 матчей без побед – никто не доволен. Но ничего катастрофического не случилось. Важно правильно отреагировать и показать реакцию в следующих матчах. Не оглядываемся назад, движемся только вперед.

Ничья с Украиной – не положительный результат. Это не соответствует нашим амбициям. Впереди еще много матчей, мы имеем возможность улучшить результаты. Украина показала очень солидную игру, понравился прессинг соперника. Не хочу кого-то выделять, но отметить могу Ярмоленко, который очень технично сыграл на фланге", – сказал Дешам на пресс-конференции.

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