"У мене досі перед очима остання атака казахів, коли вони забивають гол і рятуються від поразки в матчі з Україною. Думаю, що несподівана втрата очок в Нур-Султані послужить для наших хлопців додатковим стимулом, щоб в поєдинку з Францією стрибнути вище голови.

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На мій погляд, нічия була б позитивним результатом. Тільки хочу порадити підопічним Олександра Петракова, не треба зводити якихось "автобусів", французи з їхньою високою індивідуальною майстерністю все одно знайдуть можливість забити.

Потрібно просто постаратися зіграти в свій футбол: компактний, з активністю захисників на флангах, з надійною підстраховуванням на своїй половині поля, з блискавичним переходом від захисту в наступ. Тоді може все вийти. Хоча, думаю, що відсутність дискваліфікованого Олександра Зінченка буде відчуватися. Все ж, він уміє знаходити гострі продовження в напрямку атаки", – поділився Паляниця у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції відбудеться 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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