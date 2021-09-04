Україна – Франція: екс-форвард "синьо-жовтих" озвучив рецепт успіху в протистоянні з чемпіонами світу
Колишній нападник збірної України Олександр Паляниця поділився думками щодо майбутнього протистояння "синьо-жовтих" із Францією в рамках відбору до ЧС-2022.
"У мене досі перед очима остання атака казахів, коли вони забивають гол і рятуються від поразки в матчі з Україною. Думаю, що несподівана втрата очок в Нур-Султані послужить для наших хлопців додатковим стимулом, щоб в поєдинку з Францією стрибнути вище голови.
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На мій погляд, нічия була б позитивним результатом. Тільки хочу порадити підопічним Олександра Петракова, не треба зводити якихось "автобусів", французи з їхньою високою індивідуальною майстерністю все одно знайдуть можливість забити.
Потрібно просто постаратися зіграти в свій футбол: компактний, з активністю захисників на флангах, з надійною підстраховуванням на своїй половині поля, з блискавичним переходом від захисту в наступ. Тоді може все вийти. Хоча, думаю, що відсутність дискваліфікованого Олександра Зінченка буде відчуватися. Все ж, він уміє знаходити гострі продовження в напрямку атаки", – поділився Паляниця у коментарі meta-ratings.
Нагадаємо, поєдинок України та Франції відбудеться 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.
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