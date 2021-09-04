"У меня до сих пор перед глазами последняя атака казахов, когда они забивают гол и спасаются от поражения в матче с Украиной. Думаю, что неожиданная потеря очков в Нур-Султане послужит для наших ребят дополнительным стимулом, чтобы в поединке с Францией прыгнуть выше головы.

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На мой взгляд, ничья была бы положительным результатом. Только хочу посоветовать подопечным Александра Петракова, не надо сводить каких-то "автобусов", французы с их высокой индивидуальным мастерством все равно найдут возможность забить.

Нужно просто постараться сыграть в свой футбол: компактный, с активностью защитников на флангах, с надежной подстраховкой на своей половине поля, с молниеносным переходом от защиты в атаку. Тогда может все получиться. Хотя, думаю, что отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко будет ощущаться. Все же, он умеет находить острые продолжения в направлении атаки", – поделился Паляница в комментарии meta-ratings.

Напомним, поединок Украины и Франции состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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