Наставник чемпіонів світу не буде довикликати заміну форварду ПСЖ, інформує L'Équipe.

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Мбаппе травмувався у матчі проти Боснії і Герцеговини, тому отримав дозвіл повернутися в розташування клубу. Дідьє Дешам вирішив обійтися тими нападниками, які вже були викликані. Ще раніше пошкоджень зазнали Канте і Толіссо, однак замість них викликали двох нових гравців.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції відбудеться 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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