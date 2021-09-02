Віталій Буяльський зазнав пошкодження у поєдинку проти Казахстану (2:2), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Лікарі діагностували у хавбека "синьо-жовтих" травму сухожилля привідного м’яза, через яку динамівець залишиться поза грою на два тижні. Таким чином Віталій пропустить найближчі матчі збірної України проти Франції та Чехії. Варто відзначити, Буяльський не часто викликався до табору національної комннади за тренерства Андрія Шевченка.

Нагадаємо, матч відбору до ЧС-2022 Україна – Франція відбудеться у Києві 4 вересня, початок о 21:45.

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