Украина – Франция: Дешам не собирается искать замену травмированному Мбаппе
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам компенсирует отсутствие Килиана Мбаппе внутренними резервами.
Наставник чемпионов света не будет довызывать замену форварду ПСЖ, информирует L'Équipe.
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Мбаппе травмировался в матче против Боснии и Герцеговины, поэтому получил разрешение вернуться в расположение клуба. Дидье Дешам решил обойтись теми нападающими, которые уже были вызваны. Еще раньше повреждения получили Канте и Толиссо, однако вместо них вызвали двух новых игроков.
Напомним, поединок Украины и Франции состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.
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