Франція провалила Євро-2020, вилетівши на стадії 1/8 фіналу й продемонструвавши серйозні проблеми з організацією атак, тож у домашньому поєдинку відбору ЧС-2022 було цікаво поглянути, які висновки зробив Дідьє Дешам. Наставник "Ле Бльо" на кардинальні кадрові перестановки не пішов, обмежившись введенням у центральну лінію Жордана Верету. При цьому на правому фланзі оборони знову вийшов Кунде, хоча цей експеримент на чемпіонаті Європи нічого хорошого не привніс.

Для українських вболівальників цей матч був важливим з двох причин. По-перше, Франція приїде до нас у Київ вже за кілька днів, тому варто було оцінити стан гранда – особливо його атаки. По-друге, Україна була зацікавлена у поразці Боснії і Герцеговини, адже це наш прямий конкурент у битві за друге місце.

В першій половині першого тайму нічого цікавого вболівальники не побачили. Підопічні Дідьє Дешама прогнозовано тримали м'яч на чужій половині, але моментів не виникало – в цей період можна пригадати тільки закидання з флангу на Бензема під вихід віч-на-віч, однак Карім і голкіпера не переграв, і в метровий офсайд заліз. Боснійці огризнулись ударом Джеко з лінії штрафного після триходівки, але вийшло занадто неточно. Так, було ще кілька перспективних вривань Мбаппе та інших у карний майданчик гостей, але до загострення ситуації вони не призводили.

В середині тайму команди нарешті згадали про необхідність забивати голи. Гості ставили на єдиноборства, заробивши кілька перспективних стандартів і всадивши Верету на жовту картку, а потім працюючи через його зону. Втім, нічого небезпечного подачі П'яніча не принесли, а от французи змарнували дві фантастичні нагоди відкрити рахунок. Так, на 26-й хвилині комбінація між Мбаппе, Дінем і Грізманном на лівому краю штрафного завершилась пострілом Кіліана з гострого кута – стійка врятувала Боснію і Герцеговину! На 33-й же Кімпембе ледь не забив гол року, виконавши винос з центру поля – Преснель вибив м'яч з переляку куди-небудь, а той, полетівши за високою дугою, ледь не впав у праву дев'ятку!

Здавалося, що гра перебуває під повним контролем "Ле Бльо", однак на 36-й хвилині все круто перегорнулось – Боснія відкрила рахунок! Деміровіч обікрав Верету на чужій третині, вибивши м'яч з-під його ніг на Джеко. Едін, протягнувши сферу до лінії півкола перед штрафним, вистрілив у правий нижній кут. 0:1!

Втім, свято балканців тривало недовго: вже на 40-й господарі заробили кутовий, після якого рахунок зрівнявся. Гол виявився курйозним і трагічним одночасно: Джеко виграв верхову боротьбу у Грізманна й головою вибив м'яч, але Едін влучив у спину Антуана – від неї сфера полетіла вздовж воріт, зрикошетивши від стегна Хаджікадуніча й влетівши у ворота. 1:1! Ща за чотири хвилини "маленький принц" міг і дубль оформити, вистріливши з-за меж штрафного у лівий нижній кут, однак м'яч пройшов у сантиметрах від стійки.

На перерву команди відправились за нічийного рахунку. Дідьє Дешам цікаво відреагував на такий розвиток подій, знявши з гри атакувального Лемара й випустивши чистого опорника Тчуамені. Вірогідно, задум полягав у переведенні Погба вліво й грі через його передачі, однак вже за чотири хвилини після початку другого тайму цей план довелося викинути у смітник – Франція залишилась у меншості. Підвів Кунде, який на нерідній позиції грубо зрізав Колашинаца у підкаті й отримав червону (разом із дискваліфікацією на матч з Україною). Сеад при цьому отримав пошкодження, покинувши поле. Його замінив Чівіч, а Дідьє Дешам змушений був зняти з гри Верету, випустивши Дюбуа.

У нових умовах Франція розгубилася. За 25 хвилин після червоної картки французи не створили нічого, окрім удару Дюбуа метрів з 30-ти повз праву стійку. Щонайголовніше, "Ле Бльо" взагалі не притискали боснійців, дозволяючи їм перекочувати м'яч і збивати темп, який і без того залишався невисоким. Складалося враження, ніби чемпіонів світу влаштовує нічия. Такий футбол змусив Дідьє Дешама провести подвійну заміну – на 76-й хвилині Бензема й Грізманн покинули поле, а замість них вийшли швидкісні Коман та Марсьяль.

На жаль для французьких фанатів, цей хід аж ніяк не вплинув на гру. Господарів все так же тримали на дистанції. Ба більше – боснійці навіть були ближчими до перемоги, створивши кілька моментів наприкінці зустрічі! Так, на 82-й хвилині Джеко отримав передачу на правий край штрафного й потужно вистрілив з-під Кімпембе повз дальню стійку, а на 86-й Превляк зачепився за відскок на лінії, вистріливши метрів з 19-ти – вище воріт! Крім того, на 90-й зі стандарту стріляв П'яніч, але і тут сфера полетіла на трибуни.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Сенсація!