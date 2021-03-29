Статистичний портал Whoscored оцінив гру збірної України проти Фінляндії у матчі 2-го туру відбору до ЧС-2022 та виділив найкращого гравця поєдинку.

Олександр Караваєв став найкращим гравцем у матчі Україна – Фінляндія, отримавши оцінку 7,7 за версією Whoscored.

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Найближчими переслідувачами стали Руслан Маліновський та Расмус Шюллер з Фінляндії – обидва відіграли на 7,5. Головним антигероєм прогнозовано став Віталій Миколенко, виступ якого оцінили у 4,5.

Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота. Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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